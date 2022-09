Santa Severa: il 24 ed il 25 settembre tornano al Castello le ‘Giornate europee del patrimonio’ (Di martedì 20 settembre 2022) tornano sabato 24 e domenica 25 settembre le GEP – Giornate europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Nelle due giornate visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura italiani sul tema: “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”. Il Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, aderisce all’iniziativa in entrambe le giornate con il seguente programma. Il 24 settembre apertura serale straordinaria in linea con i musei MIC dalle 19.30 alle 22.30 (chiusura biglietteria 21.30), con biglietto al costo simbolico di 1 euro. Il 24 ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 settembre 2022)sabato 24 e domenica 25le GEP – Giornatedel Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Nelle due giornate visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura italiani sul tema: “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”. Il Castello di, spazio della Regione Lazio gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune diMarinella, aderisce all’iniziativa in entrambe le giornate con il seguente programma. Il 24apertura serale straordinaria in linea con i musei MIC dalle 19.30 alle 22.30 (chiusura biglietteria 21.30), con biglietto al costo simbolico di 1 euro. Il 24 ...

