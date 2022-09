Elezioni, Conte: Minacce a Renzi? Si vuole fare pubblicità alle mie spalle (Di lunedì 19 settembre 2022) “Renzi si vuole fare pubblicità alle mie spalle durante la campagna elettorale, parli di programmi se ne ha”. Così il presidente di M5s, Giuseppe Conte, su Rai2, risponde a Matteo Renzi che lo ha accusato di alimentare Minacce nei suoi confronti. “L’ho solo invitato a presentarsi ai cittadini senza filtri, ad uscire dal Palazzo per cercare di confrontarsi, in modo assolutamente pacifico con i cittadini su quelli che sono i problemi concreti di tutti” che “non viaggiano come lui con il jet privato che emette 4,8 mln di t di CO2 per una tratta soltanto e che non hanno la possibilità di fare marchette per celebrare il Rinascimento Saudita”, ha proseguito Conte. “Poi se riceve degli insulti a me dispiace, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 settembre 2022) “simie spdurante la campagna elettorale, parli di programmi se ne ha”. Così il presidente di M5s, Giuseppe, su Rai2, risponde a Matteoche lo ha accusato di alimentarenei suoi confronti. “L’ho solo invitato a presentarsi ai cittadini senza filtri, ad uscire dal Palazzo per cercare di confrontarsi, in modo assolutamente pacifico con i cittadini su quelli che sono i problemi concreti di tutti” che “non viaggiano come lui con il jet privato che emette 4,8 mln di t di CO2 per una tratta soltanto e che non hanno la possibilità dimarchette per celebrare il Rinascimento Saudita”, ha proseguito. “Poi se riceve degli insulti a me dispiace, ...

