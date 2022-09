In Pakistan le peggiori inondazioni del secolo Eventi estremi che si ripeteranno in futuro

(Di martedì 13 settembre 2022) Ilassiste pressoché inerme tanto alla rottura degli argini fluviali del suo grande fiume quanto allelampo dei rivi minori e alle tracimazioni repentine dei laghi glaciali. Sono ledi questo, soprattutto in termini di impatto. Non ledella storia. La tremenda alluvione del 1992 fece almeno duemila morti nel nord del paese ma nessuna delle alluvioni del XXI(2003, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019, 2020, 2021) era stata così devastante. Almeno un terzo del Paese è sott’acqua. Secondo gli studiosi diversi fattori hanno contribuito a questo evento estremo che, per ora, ha prodotto circa 33 milioni di sfollati e più di 1.200 vittime, coinvolgendo un terzo della popolazione: ondate di calore, ...

ilfattoblog : 'La catastrofe è probabilmente iniziata con le straordinarie e premature ondate di caldo...' (leggi) di Renzo Rosso… - CinqueColonne : La sicurezza di almeno 2,1 milioni di persone è a rischio a causa delle peggiori inondazioni che abbiano colpito il… - WFP_IT : #Pakistan Si intensificano gli sforzi del @WFP per soccorrere 1,9 milioni di persone tra quelli colpiti dalle devas… -

Alluvioni devastanti come quelle che hanno recentemente messo in ginocchio il, ondate di calore record che hanno favorito lo scoppiare di incendi sempre più numerosi ed ...le cose. E ......regione di Kharkiv e Ucraina che riprende l'iniziativa infliggendo agli invasori uno dei... i cui maggiori beneficiari sono stati Argentina,e Sri Lanka. Il timore degli analisti è ...Secondo il segretario generale dell'Onu Guterres, per la ricostruzione dopo le inondazioni in Pakistan serviranno almeno 30 miliardi.Oltre 20 giorni di forti piogge e lo straripamento del fiume Indo, il più importante del Pakistan, hanno innescato un’emergenza sanitaria e alimentare che rischia di ristagnare nel lungo periodo. Case ...