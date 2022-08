Supplenze ATA | al via le convocazioni con regole anti Covid | obbligo mascherina | misurazione temperatura all’ingresso | penna personale

orizzontescuola : Supplenze ATA, al via le convocazioni con regole anti Covid: obbligo mascherina, misurazione temperatura all’ingres… - orizzontescuola : Supplenze ATA su spezzone orario: è sempre garantito il completamento, ma solo tra posti dello stesso profilo - BufoGiulio : Da Cobas Scuola Puglia: VOGLIAMO TRASPARENZA: L’ALGORITMO DELLE GPS NON LA GARANTISCE! CONVOCAZIONI IN PRESENZA PER… -

...molte di più quelle che invece necessitano di avere più personale di segreteria e più personale. farà una liberatoria alle scuole che provvederanno alla copertura dei posti conannuali ......fatto sono fuori dalla scuola poiché senza titoli di servizio mi sarà pressoché impossibile ricevere alcuna chiamata per lesia per la B014 sia per il sostegno e neppure sul personale. ...Rientro a scuola con riforme in arrivo: torna la 'supplentite', non bastano le 7 procedure per le assunzioni dei docenti.Anche quest’anno le convocazioni dalle graduatorie, le GPS, non basteranno, e le scuole saranno costrette a convocare i docenti da messa a disposizione, in particolare in Nord Italia. Caccia al prof: ...