Procter & Gamble | così la logistica può trasportare il pianeta lontano dall' inquinamento

(Di venerdì 19 agosto 2022) E che ha voluto in parte "anticipare a stradafacendo.tgcom24.it attraverso un miniviaggio nella "sostenibile", partendo da una "radiografia" della situazione attuale, "fortunatamente già ...

l_moroni : Con Pietro D'Arpa su @Mark_Up_ abbiamo parlato della #supplychain di @ProcterGamble #logistica - trufolato : @alienlilbitch ...che producono assorbenti (Procter&Gamble prima di tutte). Le stesse aziende che sono in competizi… - Ka52MadWorld : @1o1003 @Willi_Shake_01 sto impazzendo per trovare un contatto social twitter della procter & Gamble o Dash italia… -

Mark Up

In altre parole una nuova "logistica ambientale" con un ruolo da protagonista assoluta per il futuro del pianeta, come conferma Pietro D'Arpa, vice presidente Supply Chain Europe di& Gamble. ...Tra i protagonisti del Dow Jones , Wal - Mart (+4,87%), Home Depot (+1,51%), Amgen (+1,04%) e& Gamble (+0,96%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Salesforce , che continua la ... Alla scoperta della supply chain di Procter & Gamble La top manager iniziò con un tirocinio alla Procter&Gamble, poi ad de L’Oreal a Torino: «Amo questa città». Ora guida Illy Caffé ...