La clamorosa voce su Totti e Noemi Bocchi | Cosa accadrà molto presto

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 agosto 2022) “L'uscita allo scoperto è prevista una volta siglato l'accordo di divorzio…”: il magazine Nuovo rivela quando Francescoe la sua presunta nuova fiamma,, decideranno di ufficializzare la relazione. Ovviamente si tratta solo di supposizioni e non c'è nulla di confermato. Intanto, per quel che riguarda la pratica di divorzio, gli avvocati dovrebbero tornare al lavoro a settembre e la negoziazione dovrebbe risolversi in un mese e mezzo circa. Nonostante le voci sue la, però, nessun fotografo sarebbe ancora riuscito a sorprendere insieme la coppia. In ogni caso, pare che i due stiano continuando a frequentarsi. Il settimanale di gossip Nuovo rivela che si starebbero incontrando in gran segreto a Sabaudia su uno yacht, lontanissimi da occhi indiscreti: "Gli ...