"Ho perso fiducia nella giustizia", l'amara delusione dell'aspirante finanziere (Di venerdì 19 agosto 2022) Il caso degli aspiranti allievi della Guardia di Finanza, esclusi dopo aver sostenuto tutte le prove di concorso, per via di una norma disapplicata in passato. Uno di loro: "Ho il diritto di indossare l'uniforme" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 19 agosto 2022) Il caso degli aspiranti allievia Guardia di Finanza, esclusi dopo aver sostenuto tutte le prove di concorso, per via di una norma disapplicata in passato. Uno di loro: "Ho il diritto di indossare l'uniforme"

