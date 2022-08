Ultime Notizie – M5S | a festa parlamentarie si ‘imbucano’ anche gli ex

(Di mercoledì 17 agosto 2022) “Tutti gli uomini del presidente”. Giuseppe Conte incassa il via libera della base 5 Stelle al suo listino di 15 ‘prescelti’, che potranno essere inseriti, con criterio di priorità, nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali. “I candidati che ho proposto per lavorare alla nostra idea di Paese hanno ottenuto un ampio consenso, sfiorando il 90%”, ha affermato, soddisfatto, il leader M5S. Allestellate hanno partecipato 50.014 votanti su 133.664 aventi diritto: “Il dato più alto di sempre”, sottolineano dal Movimento. Ma alladella democrazia digitale grillina non sono mancati gli imbucati. Nonostante il rischio ‘infiltrati’ fosse noto, alla consultazione online hanno votato, in qualche modo,diversi ex: ovvero quei parlamentari che, tra scissioni ed espulsioni, non fanno più parte della ...

Agenzia_Ansa : Sensibile calo della benzina nelle ultime due settimane a 1,770 euro al litro #ANSA - Agenzia_Ansa : DATI COVID | 128 morti e 36.265 positivi nelle ultime 24 ore. Tasso al 15,8% #ANSA - Corriere : Tremonti, Terzi di Sant’Agata, Nordio: ecco i primi candidati di Fratelli d’Italia - junews24com : Depay Juve, dalla Spagna insistono: «La sua partenza è imminente» - - lorenzlu : RT @matt1news: LUCIA AZZOLINA, MRS. BANCHI A ROTELLE PER CAPIRCI, CANDIDATA NEL PD. (ULTIME NOTIZIE) -

Il Sole 24 ORE

Ore 13.11 - 'Non hosulla mia candidatura alle elezioni politiche. Per quanto ne so, non si è ancora concretizzata'. A dirlo all'Adnkronos Salute l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di ...Lo dice in una nota il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando ledi cronaca relative all'immigrazione in Sicilia: il maxi sbarco a Roccella con il trasferimento di 250 ... Coronavirus, ultime notizie: in Italia 36.265 nuovi casi e 128 morti Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...Il Paradiso delle signore, Roberto Farnesi lascia la serie dalla prossima stagione L'attore ha voluto fare chiarezza su quanto emerso.