Rugby | Ellia Green ha cambiato sesso

(Di mercoledì 17 agosto 2022) La stella delaustraliano, medaglia d’oro con la nazionale a sette alle Olimpiadi di Rio 2016, ha annunciato di avere. In un’intervista all’Associated Press,l’ha definita la decisione migliore della sua vita ammettendo di aver vissuto in un “posto oscuro” dopo il ritiro dalalla fine del 2021 e di essere “entrato e uscito dagli istituti di igiene mentale per problemi seri. La mia depressione ha raggiunto un nuovo livello di tristezza“. Orasi è lasciato alle spalle il momento più buio della sua vita ed è felice con la sua compagna, Vanessa Turnbull-Roberts, e con la loro figlia neonata, Waitui. “Dopo avere terminato la mia carriera ho passato molto tempo solo in casa, in una stanza buia, non volevo ...

Former Rugby Sevens player Ellia Green publicly came out as a transgender male earlier this week and spoke openly about the transition.