OneFootball e Helbiz Media annunciano accordo per la Serie BKT in Italia (Di mercoledì 17 agosto 2022) OneFootball, la piattaforma multiMediale di calcio più grande del mondo, e Helbiz Media annunciano una nuova partnership di distribuzione per portare le partite in diretta della Serie B BKT di Helbiz Live a milioni di fan in Italia tramite le piattaforme OneFootball. L'accordo biennale con Helbiz Media porterà tutta l'azione della Serie BKT da Helbiz Live ai fan in Italia, comprese 390 partite pay-per-view in... Leggi su digital-news (Di mercoledì 17 agosto 2022), la piattaforma multile di calcio più grande del mondo, euna nuova partnership di distribuzione per portare le partite in diretta dellaB BKT diLive a milioni di fan intramite le piattaforme. L'biennale conporterà tutta l'azione dellaBKT daLive ai fan in, comprese 390 partite pay-per-view in...

mvcalcio : RT @digitalsat_it: #OneFootball e #Helbiz Media annunciano accordo per la #SerieBKT in Italia - digitalsat_it : #OneFootball e #Helbiz Media annunciano accordo per la #SerieBKT in Italia - CalcioGiulini : OneFootball, accordo con Helbiz per trasmettere la Serie B. Come parte dell’accordo, i fan potranno guardare tutte… - CagliariNews24 : Serie B, accordo tra Helbiz e OneFootball. La situazione #Cagliari - sportli26181512 : #Media #Notizie OneFootball, accordo con Helbiz per trasmettere la Serie B: OneFootball, la piattaforma multimedial… -