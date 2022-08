Nuoto, risultati batterie 17 agosto: Quadarella e 4×100 miste con facilità in Finale, coppia Galossi-Detti per l’ultimo atto dei 400 sl (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ultima giornata di batterie in questi Europei 2022 di Nuoto in corsia a Roma. Nella piscina del Foro Italico sono arrivati gli ultimi pass per le Finali del pomeriggio dove gli azzurri vorranno rimpinguare il già ricchissimo medagliere di questa edizione storica, per l’ItalNuoto, della rassegna continentale. Nei 400 stile libero donne Simona Quadarella, senza fare troppa fatica, si è andata a prendere la qualificazione per la Finale nuotando il crono di 4:08.80. I pensieri della vigilia sono stati confermati dal miglior crono, davanti all’azzurra, della tedesca Isabel Marie Gose, argento negli 800 sl e bronzo nei 200 sl in questa competizione: per la teutonica un crono da 4:06.10. Sarà parte dell’atto conclusivo anche Antonietta Cesarano, entrata con l’ultimo tempo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ultima giornata diin questi Europei 2022 diin corsia a Roma. Nella piscina del Foro Italico sono arrivati gli ultimi pass per le Finali del pomeriggio dove gli azzurri vorranno rimpinguare il già ricchissimo medagliere di questa edizione storica, per l’Ital, della rassegna continentale. Nei 400 stile libero donne Simona, senza fare troppa fatica, si è andata a prendere la qualificazione per lanuotando il crono di 4:08.80. I pensieri della vigilia sono stati confermati dal miglior crono, davanti all’azzurra, della tedesca Isabel Marie Gose, argento negli 800 sl e bronzo nei 200 sl in questa competizione: per la teutonica un crono da 4:06.10. Sarà parte dell’conclusivo anche Antonietta Cesarano, entrata contempo ...

