Non ho mai, gli attori del cast rivelano se sono Team Paxton o Team Ben (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sta facendo parecchio chiacchiere il web la serie tv Non Ho Mai, arrivata a quota tre stagioni, l’ultima sbarcata su Netflix il 12 agosto scorso. La protagonista, Devi Vishwakumar, si è trovata negli episodi precedenti sballottata tra due personaggi, Paxton e Ben. In tanti sono curiosi di sapere se arriverà a prendere una decisione definitiva tra i due. Nell’attesa di scoprirlo, gli attori del cast si sono espressi sulla loro preferenza. L’attrice protagonista di Non Ho Mai, Maitreyi Ramakrishnan, interprete di Devi, ha ammesso per E! News, di essere completamente neutrale sull’argomento: Ovviamente sono Team Devi. In quanto interprete del personaggio, a cui mi sono affezionata e che amo e adoro, voglio solo che cresca. Se ciò ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sta facendo parecchio chiacchiere il web la serie tv Non Ho Mai, arrivata a quota tre stagioni, l’ultima sbarcata su Netflix il 12 agosto scorso. La protagonista, Devi Vishwakumar, si è trovata negli episodi precedenti sballottata tra due personaggi,e Ben. In tanticuriosi di sapere se arriverà a prendere una decisione definitiva tra i due. Nell’attesa di scoprirlo, glidelsiespressi sulla loro preferenza. L’attrice protagonista di Non Ho Mai, Maitreyi Ramakrishnan, interprete di Devi, ha ammesso per E! News, di essere completamente neutrale sull’argomento: OvviamenteDevi. In quanto interprete del personaggio, a cui miaffezionata e che amo e adoro, voglio solo che cresca. Se ciò ...

chetempochefa : “Le persone che amiamo non dovrebbero lasciarci mai. L’eredità di papà non è qualcosa di fisico o di lavoro, ma di… - ricpuglisi : Interessante: quindi si scopre soltanto ora che Andrea Crisanti è iscritto da anni al PD di Londra? Come mai non… - MarioManca : Alberto Angela visibilmente commosso ed emozionato: «Penso che le persone che amiamo non dovremmo mai lasciarci» ??… - adovrelena : Nali Anna a Sanremo 2023 per prendersi la vittoria che non le hanno mai dato IO MANIFESTANDO GIÀ ADESSO ?????????? - kkulfm6I3 : RT @byeolsang_: che gigantesca presa per il culo è vedere che tutto il lavoro di hobi è stato ridotto a delle mere photocards e a un vinile… -