Maltempo Lombardia | in arrivo temporali ma sereno il weekend

(Adnkronos) – Maltempo in Lombardia, dove è in arrivo a partire da stasera e per la gran parte della giornata di domani un marcato aumento dell'instabilità, con precipitazioni diffuse associate a fenomeni temporaleschi di forte intensità. Dalla tarda mattina di venerdì le condizioni torneranno a essere progressivamente più stabili. Sono le previsioni del bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia. Nella giornata di oggi, sono attesi nuvolosità irregolare e precipitazioni a carattere di rovescio e temporale, inizialmente sparse a partire dai settori occidentali e dal pomeriggio/sera più diffuse e intense sul settore di nord-ovest. Maltempo previsto anche per tutta la giornata di domani, con fenomeni anche di forte intensità e temperature in calo. Torna il sereno dalla sera di venerdì e per tutto il weekend.

