AnaVelsou : RT @LaStampa: Londra, incendio tra le stazioni London Bridge e Waterloo East: treni bloccati - Radio1Rai : #Londra Grande incendio al London Bridge. Le linee ferroviarie sono state interrotte e diversi edifici di Southwark… - Rog_2 : RT @LaRagione_eu: #Londra: un grosso incendio è scoppiato sotto un ponte ferroviario tra le stazioni di London Bridge e Waterloo East. Fort… - LaRagione_eu : #Londra: un grosso incendio è scoppiato sotto un ponte ferroviario tra le stazioni di London Bridge e Waterloo East… - Rog_2 : RT @LaRagione_eu: +++FLASH+++ #Londra: incendio a #LondonBridge. Le linee dei treni sono state interrotte. -

Corriere della Sera

Almeno 70 vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere un grossoche si è sviluppato tra le linee ferroviarie London Brdige e Waterloo East aIl rogo è scoppiato sotto un ponte ferroviario Un grossosta causando forti disagi alla circolazione dei treni in centro a. Il rogo, scoppiato sotto un ponte ferroviario tra le ... Londra, incendio tra le stazioni di London Bridge e Waterloo East: «Tenete chiuse porte e finestre» Londra, 17 agosto 2022 - Incendio a Londra. Un vasto rogo sta interessando una zona vicino al London Bridge, uno dei simboli della capitale birtannica. Interrotte le linee ferroviarie da e per il pont ...Dunque a causa di questi impegni non ci sarà l'incontro con Meghan ed Harry che a quanto pare, secondo le malelingue, non hanno alcuna intenzione di incontrare la Regina Un incontro… Leggi ...