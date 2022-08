Lecce | salta clamorosamente il colpo Normann | dopo le foto | problemi burocratici

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Mathiasnon sarà un calciatore di proprietà del. Trattativata proprio a un centimetro dal traguardo, considerando il recente arrivo in città e le successivecon i colori del club per quanto concerne l’atleta menzionato. A causa di, ilnon potrà infatti tesserare il centrocampista classe ’96 del Rostov; situazione naturalmente difficile da accettare per il norvegese, il quale ha lasciato la Pugliaaver constatato la chiusura negativa della trattativa con ildunque resterà in Russia, in attesa di una nuova squadra in cui mostrare le sue qualità al massimo delle sue possibilità. SportFace.

MCriscitiello : Clamoroso a Lecce: Normann arriva, fa le foto ma salta. Problemi burocratici con l’articolo 7 che rischiava di allu… - ZonaBianconeri : RT @iojohn_io: Era arrivato ieri l’annuncio ufficiale dell @OfficialUSLecce ma oggi arriva la notizia che #Normann non sarà un calciatore g… - iojohn_io : Era arrivato ieri l’annuncio ufficiale dell @OfficialUSLecce ma oggi arriva la notizia che #Normann non sarà un cal… - fantapiu3 : #Lecce: salta l’arrivo di un calciatore #fantacalcio #seriea #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio… - Gazzismo : ???? Clamoroso #Lecce: salta Mathias #Normann nonostante l'ufficialità! Pare che il giocatore abbia ordinato dei pan… -

TUTTO mercato WEB

- L'esperienza salentina di Mathias Normann nelè durata meno di un giorno. Il trasferimento in giallorosso del centrocampista norvegese è infatti sfumato, come ha certificato un laconico comunicato del club di via Costadura. 'L'U. S....Il centrocampista norvegese era giunto nel Salento per svolgere le visite mediche, ma la sua esperienza in giallorosso è durata solo 24 ... Lecce, salta clamorosamente l'arrivo di Normann: il comunicato del club salentino La burocrazia ha complicato la strada che doveva portare Mathias Normann in giallorosso, una trattativa saltata quando tutto sembrava definitivo. La complicata situazione, a livello politico, anche sp ...Il nuovo acquisto già annunciato ufficialmente alla fine non arriverà in Serie A. La completa ricostruzione della vicenda ...