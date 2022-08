Installati nuovi dissuasori elettronici di velocità

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 17 agosto 2022) di Monica De Santis Arginare il fenomeno degli incidenti stradali, è questo l’obiettivo numero uno del sindaco di Pellezzano Francesco Morra, e così ecco l’installazione di tredi, che vanno ad aggiungersi a quello già presente in via Wenner. Dispositivi, si spera, che dovrebbero spingere le persone a non correre e a rispettare il limite dellaconsentita sui quei tratti di strada. Istrumentidi dissuasione sono stati posizionati in via Tenente Farina, via Sabato De Vita e via Mons. A. Rosario Migliaccio. Si tratta di tre strade provinciali, dove si è deciso di intervenire con il preciso obiettivo di limitare ladei veicoli che percorrono questi tratti, lungo spesso e malvolentieri, di incidenti. ...