Corte Franca, è fuori pericolo il bambino ferito da un proiettile vagante (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il bambino che è stato ferito da un proiettile vagante sparato da una guardia giurata a Corte Franca nella notte di Ferragosto è fuori pericolo. Il piccolo, che nella notte tra lunedì e martedì è ... Leggi su globalist (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ilche è statoda unsparato da una guardia giurata anella notte di Ferragosto è. Il piccolo, che nella notte tra lunedì e martedì è ...

