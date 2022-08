Milan, che colpo di coda: Maldini ha già telefonato al calciatore (Di martedì 16 agosto 2022) Il mercato del Milan è tutt’altro che chiuso. Paolo Maldini ha pronto un colpo di coda per far felici tutti i tifosi in questo rush finale. La vittoria all’esordio contro l’Udinese, condita peraltro da diverse polemiche, se da un lato ha aumentato la fiducia degli uomini di Pioli, dall’altro non ha distratto la dirigenza. Paolo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 16 agosto 2022) Il mercato delè tutt’altro che chiuso. Paoloha pronto undiper far felici tutti i tifosi in questo rush finale. La vittoria all’esordio contro l’Udinese, condita peraltro da diverse polemiche, se da un lato ha aumentato la fiducia degli uomini di Pioli, dall’altro non ha distratto la dirigenza. Paolo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Gazzetta_it : #Adli dice no alla #Francia e sceglie #Algeria. Che coppia con #Bennacer - capuanogio : Il rigore per il #Milan è netto perché #Soppy arriva in ritardo e prende #Calabria sia con la gamba sinistra che co… - AntoVitiello : Movimenti per #Bakayoko: nelle ultime ore sono arrivati interessamenti da un club spagnolo e un inglese. L'entourag… - MPAPA090 : RT @thecatjimmy80: Rigore inventato per il Milan, i giornalai dicono che era giusto darlo. Due rigori per la Juve, uno viene negato. I gio… - giroudipendente : RT @DocStrano: Milan: interessamento per Onyedika che sarebbe felice di approdare in rossonero Elliott: non vi do un euro Onyedika: https:/… -