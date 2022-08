Juventus, Di Maria si ferma: lesione all'adduttore, rischia di saltare la sfida alla Roma (Di martedì 16 agosto 2022) Angel Di Maria si ferma, nuova tegola per la Juventus: dopo Paul Pogba, si ferma anche El Fideo, dopo lo straordinario esordio di lunedì sera. L'argentino, uscito ieri al 65 di Juventus - Sassuolo, ... Leggi su globalist (Di martedì 16 agosto 2022) Angel Disi, nuova tegola per la: dopo Paul Pogba, sianche El Fideo, dopo lo straordinario esordio di lunedì sera. L'argentino, uscito ieri al 65 di- Sassuolo, ...

romeoagresti : #Juventus, #DiMaria è arrivato al J Medical per valutare il problema all’adduttore sinistro // Di Maria has arrived… - gippu1 : Assunto in estate, Di Maria segna il primo gol con la #Juventus nel giorno dell'Assunzione di Maria #JuventusSassuolo - OptaPaolo : 5 - Angel Di Maria é il quinto argentino (esclusi oriundi) a segnare in questo secolo con la maglia della Juventus… - juventus_zone24 : Di Maria 20-30 giorni fuori [@FabDellaValle ] - AzzolariMichele : Di Maria era e rimane un lusso per un anno. Non farà mai 38 partite, va congelato e scongelato per gli scontri dire… -