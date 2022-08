In migliaia a Teggiano per “La principessa Costanza”: la gioia della Pro Loco (VIDEO) (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiTeggiano (Sa) – Una principessa Costanza da applausi: è l’immagine emblematica che resta nel cuore di quanti hanno preso parte“Alla Tavola della principessa Costanza”, svoltasi l’11, 12 e 13 agosto a Teggiano. Ancora una volta sono stati tantissimi i visitatori che nel corso dei tre giorni sono accorsi nella Città d’Arte del Vallo di Diano, premiando l’impegno della Pro Loco Teggiano che ha voluto fortissimamente il ritorno della manifestazione, dopo due anni di stop causati dall’emergenza pandemica. È finita in trionfo la 27^ edizione della festa medievale regina dell’estate salernitana, con le bizze del clima capriccioso che hanno ancora di più evidenziato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Unada applausi: è l’immagine emblematica che resta nel cuore di quanti hanno preso parte“Alla Tavola”, svoltasi l’11, 12 e 13 agosto a. Ancora una volta sono stati tantissimi i visitatori che nel corso dei tre giorni sono accorsi nella Città d’Arte del Vallo di Diano, premiando l’impegnoProche ha voluto fortissimamente il ritornomanifestazione, dopo due anni di stop causati dall’emergenza pandemica. È finita in trionfo la 27^ edizionefesta medievale regina dell’estate salernitana, con le bizze del clima capriccioso che hanno ancora di più evidenziato ...

antoniosica65 : La Principessa Costanza trionfa, a Teggiano in migliaia come prima della pandemia - cilentonotizie : #Video - La Principessa Costanza trionfa, a Teggiano in migliaia come prima della pandemia -