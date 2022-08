Funerali di Piero Angela, il discorso del figlio Alberto: “Come Leonardo Da Vinci. Vivrà in chi ricerca l’eccellenza” (Di martedì 16 agosto 2022) Lungo e commovente il discorso di Alberto Angela ai Funerali del padre Piero, che si sono tenuti in Campidoglio alle 11.15 in forma laica. Il figlio di Piero Angela ha cercato di tratteggiare il disegno del padre, una persona che ha definito “eclettica”, simile a “Leonardo Da Vinci”. Piero Angela ricordato dal figlio: “ha lasciato amore” Nell’ultimo saluto al padre, Alberto Angela ha parlato ai presenti non solo da figlio ma da pari. Consapevole di quante persone abbiano trovato in Piero Angela un modello di ispirazione, orgoglio, progresso e curiosità. Il divulgatore e ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 16 agosto 2022) Lungo e commovente ildiaidel padre, che si sono tenuti in Campidoglio alle 11.15 in forma laica. Ildiha cercato di tratteggiare il disegno del padre, una persona che ha definito “eclettica”, simile a “Da”.ricordato dal: “ha lasciato amore” Nell’ultimo saluto al padre,ha parlato ai presenti non solo dama da pari. Consapevole di quante persone abbiano trovato inun modello di ispirazione, orgoglio, progresso e curiosità. Il divulgatore e ...

