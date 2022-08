Come è morta Emilia Carlomagno? Italiana senza vita a Buenos Aires (Di martedì 16 agosto 2022) Mani e piedi legati: così è stata trovata Emilia Carlomagno, 77enne originaria di Agnone, nelle Marche, nella sua casa di Buenos Aires. Una morte che tuttora appare avvolta nel mistero ma sulla quale è stata già aperta una inchiesta per omicidio. Il corpo della donna si trovava sul letto. La casa è stata distrutta dalle fiamme. Morte Emilia Carlomagno: si indaga per omicidio Sono in corso le indagini per fare luce sulla morte di Emilia Carlomagno, pensionata Italiana che dal 2005 viveva in Argentina da sola. Il suo decesso, stando a quanto riportato da Fanpage.it, sarebbe avvenuto lo scorso 11 agosto ma la notizia è stata resa nota solo in queste ore ai parenti della vittima. Le prime informazioni parlano di un decesso per ... Leggi su chihaucciso (Di martedì 16 agosto 2022) Mani e piedi legati: così è stata trovata, 77enne originaria di Agnone, nelle Marche, nella sua casa di. Una morte che tuttora appare avvolta nel mistero ma sulla quale è stata già aperta una inchiesta per omicidio. Il corpo della donna si trovava sul letto. La casa è stata distrutta dalle fiamme. Morte: si indaga per omicidio Sono in corso le indagini per fare luce sulla morte di, pensionatache dal 2005 viveva in Argentina da sola. Il suo decesso, stando a quanto riportato da Fanpage.it, sarebbe avvenuto lo scorso 11 agosto ma la notizia è stata resa nota solo in queste ore ai parenti della vittima. Le prime informazioni parlano di un decesso per ...

fanpage : #AnneHeche è stata dichiarata cerebralmente morta, la famiglia staccherà le macchine che la tengono in vita, poi av… - Sabina57269535 : RT @martinaFirenze: Io morta ?????????? come si fa a non amarli ???????????? #prelemi - BulloManuela : RT @martinaFirenze: Io morta ?????????? come si fa a non amarli ???????????? #prelemi - pozzanmat : @Romina181004671 @Cyrano_guascone @MarcoRizzoPC Visti i risultati di questi ultimi 2 anni e di come lavoravano cert… - martinaFirenze : Io morta ?????????? come si fa a non amarli ???????????? #prelemi -