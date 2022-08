Ucraina, Putin: 'Orgogliosi del nostro esercito, la Russia ha tanti alleati' (Di lunedì 15 agosto 2022) Vladimir Putin è intervenuto all'apertura del forum Army - 2022, nei pressi di Mosca, e ha parlato della situazione della guerra in Ucraina e delle alleanze della Russia tra i paesi di tutto il mondo. ... Leggi su globalist (Di lunedì 15 agosto 2022) Vladimirè intervenuto all'apertura del forum Army - 2022, nei pressi di Mosca, e ha parlato della situazione della guerra ine delle alleanze dellatra i paesi di tutto il mondo. ...

martaottaviani : #Amnestyinternational si è scusata per il report sulle presunte violenze delle forze armate dell’#Ucraina ai danni… - PLinItalia : Il premier ????@MorawieckiM su @repubblica: 'Oggi, qualsiasi voce dall'Occidente che incita a limitare le forniture d… - nessuno69378233 : @Ruby_Rubina3 @RobertoGiuffre @Resistenza1967 Già, c'è ancora molto da fare in Russia. Quando Putin avrò finito a c… - danieleferrari9 : RT @Gianl1974: 2/3 Secondo quanto riferito, alti funzionari militari e funzionari vicini al presidente russo sono preoccupati per le sanzio… - Startre72377111 : RT @Gianl1974: 2/3 Secondo quanto riferito, alti funzionari militari e funzionari vicini al presidente russo sono preoccupati per le sanzio… -