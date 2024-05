TikTok fa causa agli Stati Uniti Perché e cosa accade adesso

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Era una mossa attesa, ma non per questo banale.ha deciso di muoverecontro il governo degli, intenzionato a varare una legge con cui l’app cinese verrebbe bandita dal territorio americano, a meno che non ci sarà un’acquisizione della piattaforma da parte di un’azienda nazionale. Quella contenuta nel Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act una “violazione senza precedenti” del Primo emendamento della Costituzione, che tutela la libertà di espressione. “Per la prima volta nella storia”, ha scritto la società nel suo ricorso di 67 pagine (qui il documento integrale offerto dal New York Times), “il Congresso ha adottato una legge che assoggetta una singola, individuata piattaforma di espressione ad un divieto permanente e nazionale”. Qualora il disegno di legge ...

