Muscarà - per giornata caffè tolti fondi per manutenzione strade

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Napoli, o meglio ‘il Comune di Napoli’ a guida Manfredi, in questi giorni sta celebrando la ‘del’. Chissà se il sindaco sorseggia un buondal balcone di Palazzo San Giacomo mentre vede che ledella città cadono a pezzi, visto che per festeggiare questa ricorrenza ha sottratto 80 mila euro annui allastradale”. Lo sostiene, in una nota, la consigliera indipendente Maria. “E mentre ‘ci abboffano di’ come direbbe il caro Pino Daniele, i cittadini sono abbandonati a loro stessi. Da non dimenticare che fu la Sorrentino a fare questa proposta di istituzione del fondo di 80 mila euro all’anno, un fondo che proseguirà anche per gli anni a venire, quindi 80mila euro all’anno ...