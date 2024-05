(Di mercoledì 8 maggio 2024) Nel mese di, le vendite al dettaglio non hanno mostrato variazioni significative rispetto al mese precedente, pari a -0,1%. L’unica variazione è un lieve aumento nelle vendite dei beni alimentari (+0,2% in valore e +0,1% in volume), mentre quelli non alimentari hanno subito una modesta diminuzione (-0,3% in valore e in volume). Rispetto allo stesso mese dello scorso anno c’è un aumento del 2% in valore e dello 0,3% in volume. Questi dati sono stati evidenziati dall’Istat, il quale ha notato una crescita sia in valore che in volume su base tendenziale, principalmente dovuta alle vendite di beni alimentari. Secondo l’Istituto, questo aumento è stato influenzato principalmente dalla differente collocazione della Pasqua rispetto all’anno precedente: nel 2024, infatti, è caduta a, mentre nel 2023 si era tenuta ad aprile. I dati: crescono i ...

Scopriamo insieme l'oroscopo di maggio 2024 per il segno dell'Ariete. Leggi tutto L’oroscopo di maggio 2024 per il segno dell’Ariete: mese di crescita personale su Donne Magazine.

I consumi misurati attraverso le vendite al dettaglio , a marzo , segnano un calo rispetto a febbraio pari a -0,1% in volume rispetto al mese precedente e restano invariate in valore, incorporando cioè l'inflazione. Lo comunica l' Istat . Su base annua, ...

Acquisti degli italiani fermi a marzo, ma è boom dei prodotti per la cura del corpo - Acquisti degli italiani fermi a marzo, ma è boom dei prodotti per la cura del corpo - Nel mese di marzo, le vendite al dettaglio non hanno mostrato variazioni significative rispetto al mese precedente, pari a -0,1%. L’unica variazione è un lieve aumento nelle vendite dei beni ...

Da via Zenodossio al Quadraro, il punto sulle voragini nel municipio V: "Due-tre casi al mese" - Da via Zenodossio al Quadraro, il punto sulle voragini nel municipio V: "Due-tre casi al mese" - In corso interventi in via Menas, via Tor de' Schiavi e via Zenodossio, mentre per via Dulceri bisognerà aspettare ancora. Il municipio lavora con il Comune a una mappa delle zone più a rischio ...

Caduta fatale dallo scooter, muore dopo un mese e mezzo - Caduta fatale dallo scooter, muore dopo un mese e mezzo - Monte Argentario (Grosseto), 8 maggio 2024 - Era caduto dallo scooter a Monte Argentario aveva battuto la testa il 24 marzo scorso. Claudio Ballini, 44 anni, è morto all'ospedale de Le Scotte di Sien ...