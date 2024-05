Morta Susan Buckner - chi interpretava in Grease

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Giovedì 2 maggio 2024, all’età di 72 anni, èa Miami l’attrice, nota per il suo ruolo nel musical. A dare la notizia, nei giorni successivi, è stata la famiglia, con un comunicato diffuso alla stampa, ai fan e agli addetti ai lavori di Hollywood. I familiari della star non hanno reso note le cause del decesso, lasciando tuttavia sapere che Bucker è deceduta in modo pacifico, circondata dall’affetto dei suoi cari., la cheerleader dinacque a Seattle, negli Stati Uniti, il 28 gennaio 1953. Bellissima e vivace,nel 1971 vinse la coroncina di Miss Washington e, l’anno successivo, rappresentò lo stato di Washington nel concorso di bellezza Miss America. In seguito divenne ...