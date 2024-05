Inter - preso la DECISIONE sul RINNOVO di Lautaro Martinez | le ultime

Ultime Inter, nuovo regalo per la vittoria dello scudetto: tifosi in delirio - Ultime Inter, nuovo regalo per la vittoria dello scudetto: tifosi in delirio - Ultime Inter: il rinnovo di Lautaro sarà un altro regalo per i tifosi Il rinnovo di Lautaro martinez sarà l’ennesimo regalo della società ai tifosi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ...

Lautaro e la clausola con l’Inter: via libera da 45 milioni - Lautaro e la clausola con l’Inter: via libera da 45 milioni - Continua a tenere banco il futuro di Lautaro martinez in casa Inter dopo la festa scudetto: le ultime sul rinnovo di contratto del capitano ...

Biasin: “Lautaro chiede 10 milioni: l’Inter è arrivata a 8 ed è probabile che…” - Biasin: “Lautaro chiede 10 milioni: l’Inter è arrivata a 8 ed è probabile che…” - Così il giornalista sul futuro del Toro: "Marotta, Ausilio e Zanetti hanno confermato, ma prima tocca trovare un’intesa sull’ingaggio. Cosa non impossibile ma neppure semplicissima" ...