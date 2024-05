Maxi sequestro di beni al clan delle aste

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutidimilionario del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli nei confronti dei componenti del cosiddetto “”, organizzazione camorristica irpina la cui esistenza è stata sancita lo scorso 27 aprile dal Tribunale di Avellino al termine del processo denominato “Ok”. Il decreto diemesso dal gip di Napoli su richiesta della Dda (pm Henry John Woodcock e Simona Rossi) riguarda 70 immobili, 26 terreni, 6 società, 3 autoveicoli e quasi 600 mila euro riconducibili al gruppo malavitoso. Per i giudici irpini di “Ok” “i dati processuali acquisiti al termine del dibattimento hanno restituito, con granitica certezza, la prova dell’esistenza di un sodalizio ...

Ascoli - Fatture false per quasi 800mila euro nell'azienda di prodotti locali tipici : Sequestrati beni per 100mila euro ad un imprenditore ascolano. I finanzieri del Comando provinciale di Ascoli ...

Ascoli - Fatture false per quasi 800mila euro nell'azienda di prodotti locali tipici : Sequestrati beni per 100mila euro ad un imprenditore ascolano. I finanzieri del Comando provinciale di Ascoli ...

Dal 2022 a oggi, il Nucleo Tutela Patrimonio culturale ha scoperto 243 opere d’arte contraffatte , vendute soprattutto via e-commerce. Maxi operazione sui beni archeologici , individuate dai carabinieri 1.220.000 euro di opere contraffatte – ...

Maxi truffa su bonus edilizi, interviene la Finanza di Barletta: quattro arresti - maxi truffa su bonus edilizi, interviene la Finanza di Barletta: quattro arresti - nonché disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente dei beni societari e di quelli delle persone fisiche sottoposte a misura: in tale contesto, quale profitto ...

Maschere di "V per vendetta" e armi: dietro al maxi sequestro l'ombra di un'organizzazione criminale - Maschere di "V per vendetta" e armi: dietro al maxi sequestro l'ombra di un'organizzazione criminale - Ma il rinvenimento che lascia pensare a un mini market per il rapinatore “generico medio” o a scenari addirittura ben più gravi e pericolosi è quello di 9 passamontagna e 5 maschere. Quattro ricordano ...

Decreto Coesione in Gazzetta Ufficiale: il testo e i nuovi incentivi - Decreto Coesione in Gazzetta Ufficiale: il testo e i nuovi incentivi - In vigore i nuovi incentivi del Decreto Coesione tra assunzioni agevolate, bonus, voucher e contributi a fondo perduto: guida completa alle novità.