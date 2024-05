Il bomber apre al Napoli | gli azzurri hanno un ostacolo da superare

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il sostituto di Victor Osimhen rappresenta una necessità primaria, un obiettivo azzurro potrebbe essersi complicato. Victor Osimhen saluteràdopo 4 anni. Il nigeriano,dello scudetto e miglior marcatore delle ultime 3 stagioni azzurre, tenterà probabilmente il grande salto in Premier League. 120 – 130 milioni, questo il tesoretto che ilsi ritroverà tra le mani, una cifra equivalente al valore della clausola presente nel contratto del calciatore. Un valore monstre, che permetterà al club di Aurelio De Laurentiis di tamponare i mancati introiti Champions, riuscendo ad imbastire la rivoluzione tanto decantata nelle ultime settimane, dalla dirigenza, alla panchina, passando naturalmente per il rettangolo verde.Champions: si complica la trattativa per un ...

