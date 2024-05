Grandi Stazioni - gara da 162 milioni di euro | offerte entro il 17 Giugno

(Di mercoledì 8 maggio 2024)Rail Spa ha pubblicato unain due lotti per un valore complessivo di 162di(inclusi eventuali incrementi previsti dal bando). La procedura si conclude con la stipula con l’aggiudicatario di un accordo quadro di quattro anni per eseguire lavori di “manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento a norma e rifacimento di fabbricati e impianti nei complessi immobiliari delleferroviarie, inclusa la progettazione esecutiva per porzioni di opere”. Il primo lotto vale 88,8in totale e prevede lavori negli scali di Roma Termini e Roma Tiburtina. Il secondo lotto vale 73,2in totale e prevede lavori negli scali di Bologna Centrale e Firenze S.Maria Novella. ...

Furti e violenze in aumento sui mezzi pubblici della Capitale. In vista del Giubileo 2025 l'amministrazione Capitolina ha intenzione di correre ai ripari con una maxi gara da 93 milioni di euro complessivi per gara ntire e aumentare la sicurezza ...

Un centro per i senza dimora alle spalle di piazza Garibaldi, ok al progetto di fattibilità - Un centro per i senza dimora alle spalle di piazza Garibaldi, ok al progetto di fattibilità - La nuova casa per i senza dimora di Napoli sarà alle spalle della Stazione centrale, in via Aquila. Il Comune ha approvato il progetto di fattibilità per due centri diurni che sorgeranno nei locali di ...

Nuovi binari tra Castello e Russi. I treni modificano il percorso - Nuovi binari tra Castello e Russi. I treni modificano il percorso - Rinnovo binari sulla linea Bologna-Ravenna: 50 km di rotaie, 41mila traverse sostituite, 23 milioni di euro investiti. Modifiche al servizio ferroviario fino al 16 agosto.

Un corso e dimostrazioni in strada - Un corso e dimostrazioni in strada - L'Ordine delle professioni infermieristiche di Siena celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere con eventi formativi e dimostrazioni pratiche, sottolineando il ruolo centrale degli infermieri ...