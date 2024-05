Basket Serie C Debutto amaro Apl Curtatone dilaga

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Non è unda ricordare quello di Massimiliano Mazzali sulla panchina della Galvi Lissone. Sfortuna ha voluto per il tecnico di Lesmo che il suo ritorno alla guida della prima squadra abbia coinciso con la trasferta sul campo della favoritissima per la promozione inB (c’è un solo posto a disposizione dalla C a salire…). Che ha fatto valere ampiamente le gerarchie e dopo un primo quarto equilibrato (17-17) allunga prepotentemente piazzando un break nei secondi 10 minuti di 31-8. Il terzo quarto torna equilibrato (17-15) ma i punti da recuperare restano parecchi fino al pesante 81-47 della sirena. Solo Terreni (14) va in doppia cifra. In virtù anche di questo risultato è pronto il tabellone dei playoff che vedrà Collini & C. opposti nel primo turno alla Wiz Legnano; gara-1 sabato sera al PalaFarè. Ro.San.