Nel Napoletano sequestrate una autofficina ed una carrozzeria

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn’ed un’auto, tra Nola e Pozzuoli, operavano in violazione delle leggi ambientali: lo hanno accertato i militari del Gruppo Carabinieri Forestali di Napoli. In particolare, un’è risultata completamente abusiva e sconosciuta al fisco. Gli accertamenti effettuati in loco dai carabinieri del Nucleo Forestale di Roccarainola hanno evidenziato che l’attività era sprovvista di qualsiasi autorizzazione e che effettuava lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in modo illecito, senza alcuna documentazione che ne attestasse la destinazione. All’interno dei locali, i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di rifiuti, che è stato sottoposto a sequestro penale insieme all’intera attività. Il titolare, un 32enne di Ottaviano, è stato denunciato in stato di ...

