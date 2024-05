‘Bimbimbici’ - a Solopaca piccoli ciclisti per promuovere la mobilità sostenibile

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutosi prepara per l’evento Bimbimbici 2024 di venerdì 10 maggio, la manifestazione nazionale organizzata da FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, per sensibilizzare le giovani generazioni sui temi dellae tutela dell’ambiente. L’iniziativa, promossa dall’IC Telese Terme, plesso di, in collaborazione con il Comune e Officine Sostenibili Società Benefit, coinvolgerà gli alunni delle classi 4° e 5° della scuola primaria. Il ritrovo è fissato alle ore 9:00 presso l’incrocio di Via Variante 4, nei pressi dell’Ex bar Lady Blue. Da lì, i, muniti di bici propria ed accompagnati dai genitori, pedaleranno lungo un tratto di strada sicuro e chiuso al traffico per raggiungere la scuola. All’arrivo al ...