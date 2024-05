Catania - Librino | spacciatore rifornisce clienti attraverso la porta blindat - 23enne arrestato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Pubblicato il Maggio 8, 2024 Nell’ambito della continua lotta al fenomeno del traffico di droga, principale canale d’approvvigionamento della criminalità organizzata, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia diFontanarossa hanno bloccato, ancora una volta, una sito allestito per lo spaccio di cocaina e di marijuana all’interno di un condominio di viale Grimaldi, nel quartiere, arrestando per “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, uncatanese già gravato da analoghi precedenti di polizia. La metodologia d’intervento è stata suddivisa su due tempi di azioni, dapprima un’attenta attività info investigativa che ha consentito ai militari di venire a conoscenza delle modalità di spaccio all’interno della palazzina. La seconda, a causa delle complessità in cui sarebbero dovuti andare ad ...