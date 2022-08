LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: iniziano le qualificazioni del Time Trial, presenti Bianchi e Boscaro (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 13.04 Il danese Rasmus Pedersen sconfigge agevolmente Justas Beniusis con oltre due secondi di vantaggio. 13.02 Si comincia! 12.59 Proponiamo di seguito la startlist della prova maschile del Time Trial 1 km: 1 74 BENIUŠIS Justas 10010170331 Lithuania-LTU 22 PEDERSEN Rasmus 10010826089 Denmark-DEN 2 46 EMADI Kian 10006898502 Great Britain-GBR 89 MAJEWSKI Kacper 10053953808 Poland-POL 3 102 ŽALAR Eduard 10103764520 Slovenia-SLO 38 JURCZYK Marc 10009178002 Germany-GER 4 6 DE BROEDER Maxwell 10011160842 Belgium-BEL 29 LAFARGUE Quentin 10005930724 France-FRA 5 9 SENRAME Arthur 10016469772 Belgium-BEL 52 CSENG?I Bálint 10074984418 Hungary-HUN 6 60 Bianchi Matteo 10028995102 Italy-ITA 55 SZALONTAY Sándor 10007073506 Hungary-HUN 7 13 BÁBEK Tomáš 10004612534 Czech Republic-CZE 30 LANDERNEAU ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.04 Il danese Rasmus Pedersen sconfigge agevolmente Justas Beniusis con oltre due secondi di vantaggio. 13.02 Si comincia! 12.59 Proponiamo di seguito la startlist della prova maschile del1 km: 1 74 BENIUŠIS Justas 10010170331 Lithuania-LTU 22 PEDERSEN Rasmus 10010826089 Denmark-DEN 2 46 EMADI Kian 10006898502 Great Britain-GBR 89 MAJEWSKI Kacper 10053953808 Poland-POL 3 102 ŽALAR Eduard 10103764520 Slovenia-SLO 38 JURCZYK Marc 10009178002 Germany-GER 4 6 DE BROEDER Maxwell 10011160842 Belgium-BEL 29 LAFARGUE Quentin 10005930724 France-FRA 5 9 SENRAME Arthur 10016469772 Belgium-BEL 52 CSENG?I Bálint 10074984418 Hungary-HUN 6 60Matteo 10028995102 Italy-ITA 55 SZALONTAY Sándor 10007073506 Hungary-HUN 7 13 BÁBEK Tomáš 10004612534 Czech Republic-CZE 30 LANDERNEAU ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: parte bene Simone Consonni si prosegue con le batterie - #Ciclismo… - infoitsport : LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA - Nuotomania : DA OASPORT - #Atletica #Ciclismo #LiveSport #Nuoto #Nuotoartistico LIVE Europei 2022, liveblog 15 agosto in DIRETTA… - RSIsport : ?????? European Championships da Monaco 15h30 Arrampicata, Ciclismo su pista, Atletica A seguire ????????? Nuoto, Europe… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: Simone Consonni e Rachele Barbieri per stupire nell’Omnium -… -