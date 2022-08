Una abisso: ecco cosa separa il centrodestra da centrosinistra, i numeri della fuga senza fine (Di domenica 14 agosto 2022) La Lega cresce nei sondaggi. Come abbiamo ricordato, la rilevazione YouTrend per SkyTg24 dà il Carroccio in ripresa con un arresto del calo dovuto allo strappo con il governo Draghi. Il sondaggio realizzato da Lorenzo Pregliasco infatti dà la lega al 14 per cento. Ma un'altra rilevazione di cui dà nota il Carroccio posizionerebbe il partito di Salvini più su rispetto ai dati di Pregliasco. Ed è il partito di via Bellerio a far sapere le nuove cifre: "La Lega cresce nei sondaggi, che confermano un trend positivo per il partito di Matteo Salvini ormai da qualche settimana. Lo riporta il Carroccio in una nota sottolineando che l'ultima rilevazione che va in questa direzione è di Enzo Risso: tra il 5 agosto e il 12 agosto, la Lega è salita dello 0,6% passando dal 14,1% al 14,7%. In generale, per Risso il valore complessivo del centrodestra è al 45,3% contro il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) La Lega cresce nei sondaggi. Come abbiamo ricordato, la rilevazione YouTrend per SkyTg24 dà il Carroccio in ripresa con un arresto del calo dovuto allo strappo con il governo Draghi. Il sondaggio realizzato da Lorenzo Pregliasco infatti dà la lega al 14 per cento. Ma un'altra rilevazione di cui dà nota il Carroccio posizionerebbe il partito di Salvini più su rispetto ai dati di Pregliasco. Ed è il partito di via Bellerio a far sapere le nuove cifre: "La Lega cresce nei sondaggi, che confermano un trend positivo per il partito di Matteo Salvini ormai da qualche settimana. Lo riporta il Carroccio in una nota sottolineando che l'ultima rilevazione che va in questa direzione è di Enzo Risso: tra il 5 agosto e il 12 agosto, la Lega è salita dello 0,6% passando dal 14,1% al 14,7%. In generale, per Risso il valore complessivo delè al 45,3% contro il ...

