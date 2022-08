Cremonese, Schira: “Gaetano vicino al ritorno in Lombardia” (Di domenica 14 agosto 2022) Gaetano Cremonese- La Cremonese si prepara in vista del tanto atteso debutto nella massima serie, dopo quasi 60 anni. I Lombardi, giocheranno oggi alle ore 18:30 contro la Fiorentina di Italiano. I Grigiorossi sono attivi sul mercato in entrata, dopo l’acquisto di Zanimacchia dalla Juventus si prova a tornare ai vecchi tempi. Ariedo Braida, attuale D.S della Cremonese, vuole realizzare una squadra competitiva per aiutare Alvini verso una salvezza possibile. Il direttore sportivo ex Barcellona, è molto vicino ad un acquisto che può segnare tanto per i Lombardi si tratta di: Gaetano dal Napoli. Il giocatore della primavera del Napoli, è molto vicino al ritorno alla Cremonese dopo il prestito dell’anno scorso, culminato con la ... Leggi su seriea24 (Di domenica 14 agosto 2022)- Lasi prepara in vista del tanto atteso debutto nella massima serie, dopo quasi 60 anni. I Lombardi, giocheranno oggi alle ore 18:30 contro la Fiorentina di Italiano. I Grigiorossi sono attivi sul mercato in entrata, dopo l’acquisto di Zanimacchia dalla Juventus si prova a tornare ai vecchi tempi. Ariedo Braida, attuale D.S della, vuole realizzare una squadra competitiva per aiutare Alvini verso una salvezza possibile. Il direttore sportivo ex Barcellona, è moltoad un acquisto che può segnare tanto per i Lombardi si tratta di:dal Napoli. Il giocatore della primavera del Napoli, è moltoalalladopo il prestito dell’anno scorso, culminato con la ...

