Carmen Scivittaro è morta a 78 anni, era l'amata Teresina in Un posto al sole (Di domenica 14 agosto 2022) L'attrice Carmen Scivittaro è morta nella giornata del 14 agosto 2022 all'età di 78 anni, lasciando in lutto la famiglia di Un posto al sole in cui ha avuto il ruolo di Teresina. Carmen Scivittaro è morta all'età di 78 anni nella giornata di domenica 14 agosto 2022 a causa di una malattia, lasciando così un grande vuoto nella famiglia di Un posto al sole. L'attrice ha avuto a lungo il ruolo di Teresina, la moglie di Otello, nella fiction targata Rai. L'attrice Carmen Scivittaro era nata a Napoli il 24 marzo 1945 e aveva iniziato a recitare fin da giovanissima. Tra i suoi primi impegni quelli come drammaturga di atti ... Leggi su movieplayer (Di domenica 14 agosto 2022) L'attricenella giornata del 14 agosto 2022 all'età di 78, lasciando in lutto la famiglia di Unalin cui ha avuto il ruolo diall'età di 78nella giornata di domenica 14 agosto 2022 a causa di una malattia, lasciando così un grande vuoto nella famiglia di Unal. L'attrice ha avuto a lungo il ruolo di, la moglie di Otello, nella fiction targata Rai. L'attriceera nata a Napoli il 24 marzo 1945 e aveva iniziato a recitare fin da giovanissima. Tra i suoi primi impegni quelli come drammaturga di atti ...

