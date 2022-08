Repubblica | «Garella lo incontravi al supermercato “Vedi quel signore? Giocava con Maradona”»

(Di sabato 13 agosto 2022) La morte diè ovviamente su tutti giornali. Uno degli articoli più belli lo ha scritto Maurizio Crosetti per la. Prima che si ammalasse accadeva di incontrarlo all’ipermercato Panorama, lui che spingeva il carrello della spesa, qualcuno a volte lo indicava a un figlio, a un nipote, dicendo: «con, faceva il portiere e vinceva gli scudetti». Ci sono vite difficili da immaginare anche per chi le ha vissute, si sfarinano in una malinconia senza ritorno, è un dolore sottile e inguaribile. Claudio era un uomo buono. Un giorno disse: «Mi hanno dimenticato tutti, non so perché». L'articolo ilNapolista.

TORINO. Era un portiere cubista, sembrava un errore d'ortografia del calcio, un bizzarro esercizio di stile della natura. Claudio Garella era il gorilla albino, lo sgraziato calabrone che non potrebbe volare e invece vola. "Il mio stile è stato non averlo" ci raccontò un giorno, dopo un incontro con i bambini della scuola elementare. "Non potevi non avere un rapporto positivo con lui, era impossibile", così Salvatori Bagni, ex azzurro, ha ricordato Garella ai microfoni de La Repubblica. 'Sei riuscito a fare un qualcosa che è rimasto nella storia. Perché portare il Verona sul tetto d'Italia e subito dopo contribuire a scrivere un pezzo gigantesco della storia del Napoli...'