"Non lo sono mai stata": la frase della Meloni che la sinistra dovrebbe imparare a memoria (Di sabato 13 agosto 2022) «Le famose parole chiare sul fascismo sono almeno vent' anni che le ripeto. La sinistra fa finta che non le abbia dette perché ha un problema serio a discutere di contenuti». Così, a "Radio anch' io estate", ha parlato Giorgia Meloni, stufa di sentirsi rivolgere da decenni le stesse domande sul Duce e il Ventennio. «La destra italiana», ha spiegato mercoledì la leader di Fdi in un video in tre lingue destinato alla stampa estera, «ha consegnato il fascismo alla storia da decenni ormai, condannando senza ambiguità la soppressione della democrazia e le vergognose leggi contro gli ebrei». Una improvvisa svolta antifascista di una leader di estrema destra? Assolutamente no. Visto che, come rivendica l'interessata, su questo tema si era già espressa più volte. Ecco, qui sotto, alcune delle dichiarazioni fatte negli anni. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) «Le famose parole chiare sul fascismoalmeno vent' anni che le ripeto. Lafa finta che non le abbia dette perché ha un problema serio a discutere di contenuti». Così, a "Radio anch' io estate", ha parlato Giorgia, stufa di sentirsi rivolgere da decenni le stesse domande sul Duce e il Ventennio. «La destra italiana», ha spiegato mercoledì la leader di Fdi in un video in tre lingue destinato alla stampa estera, «ha consegnato il fascismo alla storia da decenni ormai, condannando senza ambiguità la soppressionedemocrazia e le vergognose leggi contro gli ebrei». Una improvvisa svolta antifascista di una leader di estrema destra? Assolutamente no. Visto che, come rivendica l'interessata, su questo tema si era già espressa più volte. Ecco, qui sotto, alcune delle dichiarazioni fatte negli anni. ...

