LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Miriam Vece vola in finale, Napolitano e Bianchi ai sedicesimi della sprint (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.01 Termina qui la qualifica dei 500 m. Se l’aggiudica la padrona di casa Emma Hinze in 32.732. Miriam Vece però è terza, qualificata alla finale e stasera può puntare alle medaglie. Sedicesima ed ultima Elena Bissolati. 10.58 L’azzurra non tradisce le aspettative: Vece è terza in 33.528, si assicura la finale e può sognare una medaglia visto che mancano solamente due atlete al via. 10.55 È il momento di Miriam Vece. 10.52 Al comando la teutonica Hinze in 32.732 davanti all’ucraina Starikova (33.497). 10.49 Tra due batterie sarà la volta di Miriam Vece. 10.46 Si succedono le atlete, non cambia la vetta, mentre Bissolati è sempre ultima. 10.43 Bissolati perde ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.01 Termina qui la qualifica dei 500 m. Se l’aggiudica la padrona di casa Emma Hinze in 32.732.però è terza, qualificata allae stasera può puntare alle medaglie. Sedicesima ed ultima Elena Bissolati. 10.58 L’azzurra non tradisce le aspettative:è terza in 33.528, si assicura lae può sognare una medaglia visto che mancano solamente due atlete al via. 10.55 È il momento di. 10.52 Al comando la teutonica Hinze in 32.732 davanti all’ucraina Starikova (33.497). 10.49 Tra due batterie sarà la volta di. 10.46 Si succedono le atlete, non cambia la vetta, mentre Bissolati è sempre ultima. 10.43 Bissolati perde ...

infoitsport : LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: si parte con la sprint al maschile - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: si parte con la sprint al maschile. Pronti Napolitano e Bianchi -… - RSIsport : ?????? European Championships da Monaco 18h00 Ciclismo su pista - Nuotomania : DA OASPORT - #Artistica #Canottaggio #Ciclismo LIVE Europei 2022, liveblog 13 agosto in DIRETTA: Paltrinieri, Pilat… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: Letizia Paternoster punta all’oro nell’eliminazione occhio a Pleban… -