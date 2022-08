Calciomercato Milan – Sfumato Mancini: il talento è vicino alla Roma (Di sabato 13 agosto 2022) Tommaso Mancini, giovane attaccante del Vicenza, sembrava ad un passo dal Milan: il classe 2004 è vicino al trasferimento alla Roma Leggi su pianetamilan (Di sabato 13 agosto 2022) Tommaso, giovane attaccante del Vicenza, sembrava ad un passo dal: il classe 2004 èal trasferimento

