Roma Shomurodov, accordo vicino con il Bologna: i dettagli (Di venerdì 12 agosto 2022) La Roma è pronta a salutare Shomurodov, l'attaccante deve trovare l'accordo con il Bologna con cui i giallorossi sono già in trattativa La Roma è pronta a salutare Shomurodov. L'attaccante uzbeko chiuso dagli arrivi di questa sessione di mercato andrà a giocare per trovare continuità. Il Bologna, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe già trovato l'accordo con la Roma e starebbe parlando con il giocatore per trovare la quadratura sull'ingaggio.

