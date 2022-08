Avete mai visto Cristina Clerici? Ecco cosa fa la sorella della nota conduttrice tv (Di venerdì 12 agosto 2022) Avete mai visto Cristina Clerici? Ecco chi è e cosa fa nella vita la sorella della conduttrice tv. Le vacanze non sono ancora finite per quest’ultima. Difatti, come si evince dalle Instagram stories e dal suo ultimo post del profilo, attualmente è a Dinard, paesino sul mare della Bretagna, insieme alla sua dolce metà Vittorio Garrone. Una piccola bomboniera, dall’allure romantico e poetico tanto che “sembra di tornare alla belle epoque“, come lei stessa ha affermato. Antonella Clerici – Altranotizia (Fonte: Google)Ultima tranche del periodo estivo prima di fare ritorno a casa, abbandonandosi al relax e all’amore. E il restante della sua famiglia dove sarà? ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 12 agosto 2022)maichi è efa nella vita latv. Le vacanze non sono ancora finite per quest’ultima. Difatti, come si evince dalle Instagram stories e dal suo ultimo post del profilo, attualmente è a Dinard, paesino sul mareBretagna, insieme alla sua dolce metà Vittorio Garrone. Una piccola bomboniera, dall’allure romantico e poetico tanto che “sembra di tornare alla belle epoque“, come lei stessa ha affermato. Antonella– Altranotizia (Fonte: Google)Ultima tranche del periodo estivo prima di fare ritorno a casa, abbandonandosi al relax e all’amore. E il restantesua famiglia dove sarà? ...

CarloCalenda : No, non lo siete più. Avete mandato a casa Draghi e vi siete uniti alla destra antieuropea. Lei e il suo sodale Sal… - Cucina_Italiana : Avete mai provato pasta, fagioli e cozze? Un piatto cremoso e irresistibile, che ha tutto il sapore di #Napoli ?… - alex_orlowski : 11 mila visualizzazioni sono poche! Non lo avete ancora visto il servizio mai andato in onda sulla La7?… - Bandit243098304 : RT @valy_s: @ProfMBassetti Grazie Prof. Bassetti… e come mai in una delle sue molteplici apparizioni TV non l’ha detto e soprattutto non ha… - Patrizi00846436 : @lauraboldrini Diritti civili ? Quelli che voi avete calpestato con il green pass o vietando ai ragazzi di fare spo… -