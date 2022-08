Alberto Stasi innocente? La famiglia di Chiara Poggi non ci sta | “Realtà mistificata”

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 12 agosto 2022) Il dissenso delladella vittima pe la mistificazione dellama, sopratutto, per l’assenza di contraddittorio. Eccome come torna a far discutere il delitto di Garlasco in occasione del 15esimo anniversario E’ amareggiata e non poco ladi, che in occasione del 15esimo anniversario dalla morte della figlia dovrà subire il ritorno in TV di. A intervistarlo, per ora, solo il programma televisivo Le Iene, ma tanto basta per suscitare sdegno nei genitori die del loro legale, che hanno deciso di rilasciare dizioni in tal senso. “Si continua a mistificare lasenza contraddittorio”: l’ira della...