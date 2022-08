Wanda Nara | è guerra aperta con la domestica che ha diffuso gli audio del presunto divorzio da Mauro Icardi | i retroscena e cosa recrimina Carmen Cinsero

(Di giovedì 11 agosto 2022)non ci sta e ha deciso di prendere seri provvedimenti contro la suaCisnero. E’ ormai sulla bocca di tutti quello che è successo in queste settimane. Partiamo dagli inizi: il 4 Agosto, il programma LAM aveva lanciato la bomba. Durante la messa in onda del programma era stato reso pubblico unin cui propriosi confidava con la suae le diceva di essere decisa a voler prendere le distanze dal marito. La notizia ha subito fatto il giro del web ed era stato proprio il calciatore a provare a mettere a tacere il gossip. Dapprima attraverso delle frasi criptiche, successivamente pubblicando un video che lo ritraeva felice in compagnia della moglie. Video ...

IsaeChia : Wanda Nara, è guerra aperta con la domestica che ha diffuso gli audio del presunto divorzio da Mauro Icardi: i retr… - TonyoCoimbra : RT @robtor83: Icardi-Wanda Nara? No, 38 anni fa la prima coppia-gossip era quella dei portoghesi Fernando #Chalana e Anabela Mateus. Anche… - zazoomblog : Super Sexy! Il costume di Wanda Nara è davvero stretto - zazoomblog : Wanda Nara il costume è minimal: rischia di vedersi tutto - #Wanda #costume #minimal: #rischia - ParliamoDiNews : Wanda Nara, arriva la rivelazione shock: l’ha rifatto ancora! - instaNews #wanda #nara #arriva #rivelazione #shock… -

ha denunciato la domestica che ha messo in giro la voce sul suo presunto divorzio da Mauro Icardi.avrebbe sporto denuncia contro Carmen Cisnero, la domestica che ha diffuso l'...Prima Icardi, poi, su hanno pubblicato le foto in famiglia. Tutti allegri, felici e sorridenti di nuovo insieme. Ma in Argentina l'ultima indiscrezione è davvero choc. Secondo alcune voci, ...La società francese vorrebbe cedere l'argentino, soprattutto dopo il clamore mediatico del presunto divorzio con la moglie Wanda Nara ...Una foto su Instagram di Wanda Nara ha nuovamente colpito nel segno. Uno scatto in cui la si vede con un costume minimal. Fan stupiti.