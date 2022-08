Portici | 50enne tenta il suicidio | salvato dalla Guardia costiera

ilmattino.it

Attimi di tensione del porto del Granatello, dove ieri nel tardo pomeriggio, un uomo ha il suicidio gettandosi nelle acque del litorale cittadino. Il cinquantenne in evidente stato confusionale ha ...Il soggetto,, è stato fermato con l'intervento degli uomini della Polizia di Stato che lo ... che aveva fatto della piazza centrale la sua casa, soggiornando sotto idi Palazzo delle ... Portici, tenta il sucidio al porto del Granatello: 50enne tratto in salvo A portici, un uomo di circa 50 anni ha tentato il suicidio lanciandosi in mare durante il temporale, ma la Guardia Costiera ha sventato la tragedia.Portici, Guardia Costiera sventa un suicidio: salvato un 50enne. In soccorso è subito intervenuto un militare della Capitaneria di porto ...