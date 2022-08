Ginnastica artistica, Martina Maggio: “Questo bronzo significa tanto per me” (Di giovedì 11 agosto 2022) “Sicuramente questa medaglia significa tanto per me, è una emozione unica, anche se ho fatto un piccolo errore alle parallele e non ho fatto la trave come so fare io. Però sono davvero tanto contenta, arrivata a Questo punto penso che avere una medaglia al collo a un campionato europeo significa tanto, soprattutto per me che ho avuto molti periodi no durante la mia carriera. Credo che questa sia la mia più grande soddisfazione, il mio più grande riscatto”. A parlare è Martina Maggio dopo il bronzo conquistato nell’all around di Ginnastica artistica agli Europei multidisciplina di Monaco. Fatale un errore alle parallele: “Non è stato un bel momento, ho pensato di non essere sul podio, però bisogna ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) “Sicuramente questa medagliaper me, è una emozione unica, anche se ho fatto un piccolo errore alle parallele e non ho fatto la trave come so fare io. Però sono davverocontenta, arrivata apunto penso che avere una medaglia al collo a un campionato europeo, soprattutto per me che ho avuto molti periodi no durante la mia carriera. Credo che questa sia la mia più grande soddisfazione, il mio più grande riscatto”. A parlare èdopo ilconquistato nell’all around diagli Europei multidisciplina di Monaco. Fatale un errore alle parallele: “Non è stato un bel momento, ho pensato di non essere sul podio, però bisogna ...

RaiNews : Europei multidisciplina di Monaco. L'Italia con Asia D'Amato conquista l'oro nell'all around di ginnastica artisti… - Coninews : Cinque discipline in gara e le prime medaglie nella ginnastica artistica. Comincia l'avventura dell'#ItaliaTeam nel… - sportface2016 : #Munich2022, Martina #Maggio: 'Questo bronzo significa tanto per me' - 93ANDERVSON : RT @Eurosport_IT: Che doppietta! ???? #GinnasticaArtistica - LiaCapizzi : La storia di un sogno per l'Italia si completa con il bronzo di Martina Maggio, sempre nell'all-around. Più che un… -