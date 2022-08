Equitazione | Mondiali 2022 | Thorning Joergensen e Michèle Giorge vincono nel para dressage

(Di giovedì 11 agosto 2022) Proseguono le competizioni ad Herning, città della Danimarca che sta ospitando questa settimana i Campionatidi. Oggi, per ciò che concerne la disciplina del, sono andate in scena alla BB Horse Arena due gare importanti, la prova individuale tecnica del grado III e del grado V. In occasione della prima gara citata a conquistare il metallo più pregiato è stato il norvegese Tobias, abile a convincere all’unanimità la giuria raggiungendo l’altissimo punteggio di 78.676%, distanziando nettamente la britannica Natasha Baker, argento con 73.960% davanti alla statunitense Rebecca Hart, terza con 73.147%. Da segnalare inoltre l’ottava posizione ottenuta da Francesca Salvadè, audace a guadagnare una percentuale di ...

News24Italy : #Mondiali di equitazione, sono padovane le prime medaglie: colpaccio della coppia Greggio-Zanella - novasocialnews : Seconda medaglia ai Mondiali di equitazione di Herning, Morganti d'argento nel paradressage… - zazoomblog : Equitazione oggi Mondiali salto 2022: orari 11 agosto programma tv streaming italiani in gara - #Equitazione… - zazoomblog : Equitazione Mondiali 2022: Charlotte Fry conquista il titolo iridato nel dressage! - #Equitazione #Mondiali #2022: - lifestyleblogit : Seconda medaglia ai Mondiali di equitazione di Herning, Morganti d'argento nel paradressage - -

Nella classifica a squadre al momento a trovarsi in testa è la compagine svedese con 3.69, al momento ben distanziata dalla Francia (seconda con 5.44) e dal Belgio (terzo con 5.49). Decima l'Italia ...... Marco Di Paola, daidi Herning festeggiando l'argento nel paradressage dell'atleta". A me, in quanto Presidente della federazione non resta che complimentarmi con questi fantastici atleti, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Rebecca Greggio e Davide Zanella sono i primi italiani a conquistare una medaglia ai mondiali di equitazione di Herning.